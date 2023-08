1° Torneo di scacchi “San Giuseppe Patriarca” a Favara: Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di scacchi

Si sta avvicinando il tanto atteso 1° Torneo di Scacchi “San Giuseppe Patriarca”, un evento organizzato dalla A.C.S.D Leonardo in collaborazione con il Comune di Favara e l’Associazione San Giuseppe. Gli amanti degli scacchi avranno l’opportunità di mettere alla prova le loro abilità e competere con giocatori di diversi livelli in un’atmosfera di sana competizione e divertimento. Una delle caratteristiche più entusiasmanti di questo torneo è l’iscrizione gratuita, che apre le porte a giocatori di tutte le età e livelli. L’appuntamento è fissato per il 23 agosto 2023, nella suggestiva cornice di Piazza Cavour a Favara, a partire dalle ore 17.00.

I partecipanti avranno l’opportunità di gareggiare per una serie di premi allettanti. I primi tre classificati avranno la possibilità di ottenere riconoscimenti speciali, mentre sono previsti anche premi speciali per mettere in luce abilità particolari o mosse brillanti. Il torneo adotterà la formula OPEN, che garantirà a tutti i partecipanti la possibilità di sfidarsi tra loro senza restrizioni di rating o esperienza. Con ben 7 turni di gioco previsti, i giocatori avranno l’opportunità di dimostrare la loro resistenza e adattabilità nelle diverse situazioni di gioco. Il tempo di riflessione di 12 minuti più un incremento di 3 secondi per mossa metterà alla prova la velocità di pensiero e la capacità di prendere decisioni strategiche sotto pressione.

In base al numero dei partecipanti, è prevista la possibilità di suddividere il torneo in più categorie, offrendo così un’esperienza personalizzata a giocatori di differenti livelli di abilità. L’iscrizione al torneo è obbligatoria ed è possibile farlo attraverso SMS o WhatsApp, contattando i numeri 3286296328 o 3285366202.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento imperdibile per gli amanti degli scacchi. Preparatevi a sfidare avversari agguerriti, mettere alla prova le vostre abilità e godervi una giornata all’insegna della passione per questo antico gioco di strategia. Vi aspettiamo numerosi il 23 agosto a Favara, per dare vita al 1° Torneo di Scacchi “San Giuseppe Patriarca”.