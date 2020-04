10 aprile, Venerdì Santo, il sindaco consegna due corone di fiori al cimitero comunale in omaggio ai defunti

Stamani, in omaggio al ricordo dei defunti che riposano nel Cimitero comunale di Canicattì, il sindaco Ettore Di Ventura ha deposto due corone di fiori davanti gli ingressi. Presenti le autorità civili, militari e religiose che, nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno manifestato la vicinanza alla Cittadinanza in questo periodo così difficile. Il Vicario Foraneo, don Calogero Morgante, ha benedetto idealmente tutte le salme.

“Un pensiero commosso va ai nostri Cari che, in questi giorni di restrizioni, non possono ricevere i fiori e le visite dei propri congiunti. Mi sono idealmente sostituito a tutti i nostri concittadini portando con me emozioni forti. Ringrazio la Fioreria Asso di Fiori che ha donato le due corone”. Il sindaco Ettore Di Ventura