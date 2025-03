10 GIORNI E OLTRE DI PREVENZIONE A FAVARA

Il CONSULTORIO FAMILIARE CENTRODONNA George Sand APS di Favara di intesa con il Centro Screening dell’ASP di Agrigento, e con la partecipazione del Comune di Favara, dell’Ordine dei Medici, di associazioni del volontariato di Favara, dal 4 al 13 marzo e oltre, organizza una intensa campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione HPV e la prevenzione dei tumori della donna. Il 4 marzo (9:00 – 13:00) Giornata Open Day per promuovere la vaccinazione HPV per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni di età. Poi, nelle giornate 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 marzo (9:00 – 13:00)OPEN DAY per la somministrazione di screening gratuiti PapTest e Test HPV per prevenire il cancro al collo dell’utero. La campagna ha lo scopo di contrastare e sanare la preoccupante bassa percentuale di donne di Favara che accedono al servizio dello screening e promuovere la vaccinazione HPV per le ragazze i ragazzi dagli anni 11 di età. L’evento si conclude con un momento di riflessione, informazione e di lavoro il giorno 13 marzo con un meeting sul tema “PREVENZIONE SALUTE & BELLEZZA”. Il Meeting che proponiamo vuole essere un momento di confronto tra esperti e dirigenti dell’ASP, professionisti Medici e Pediatri, espressioni della comunità cittadina, rappresentanti delle istituzioni nella convinzione che famiglie, scuole gruppi di volontariato e istituzioni devono sempre più collaborare tra di loro per alimentare la cultura della prevenzione che responsabilizzi tutti promuovendo prevenzione, vita sana e diagnosi precoce per salvaguardare la vita, la salute e la bellezza. Il Meeting si svolgerà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 16,30 presso la sala biblioteca del Consultorio Familiare da CENTRODONNA George Sand, in via Montevago 8, Favara. All’interno del meeting si organizzeranno momenti e azioni specifiche di prevenzione per i lavoratori del Comune e nelle scuole che aderiranno alla campagna di prevenzione, da realizzare durante il mese di marzo.

La campagna di prevenzione organizzata dal CENTRODONNA George Sand APS è patrocinata dal Comune di Favara, dall’ASP di Agrigento, dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Agrigento, dall’Ordine della Professione Ostetrica delle provincie di Agrigento e Caltanissetta, dalle associazioni, ANFAS, confraternita Misericordia, Fabaria Donna, LiberARCI, associazione Senza Limiti, Rete Civica della Salute, AIDO e Pro Loco Castello.