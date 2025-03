1°Campionato Internazionale Pizza Enotria: Filippo Vetro e Giuseppe Agozzino tra i migliori, emoziona il piccolo Francesco Lupo

Nei giorni scorsi, nei locali dell’ex Fornace a Trebisacce, in provincia di Cosenza, si è svolto il 1° Campionato Internazionale Pizza Enotria, un evento che ha celebrato l’eccellenza dell’arte bianca. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi pizzaioli professionisti provenienti da diverse realtà, sfidandosi tra tradizione e innovazione nella preparazione di uno dei prodotti più amati al mondo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dell’Accademia pizzaioli Pizza Enotria di cui presidente Salvatore Catapano. Presente all’evento l’associazione World Pizza Academy con il presidente, Santo Bruzio.

Tra i talenti in gara il Gruppo Sicilia si è distinto grazie a tre giovanissimi pizzaioli favaresi. Filippo Vetro, della pizzeria “Garde Manger” di Favara, ha conquistato il secondo posto nella categoria pizza gourmet, dove è stato apprezzato gli abbinamenti degli ingredienti, gusto e profumo, valorizzando il territorio e si è classificato anche secondo nella gara di abilità, dimostrando grande tecnica di agilita nel maneggiare il disco di pasta. Giuseppe Agozzino, della pizzeria “La Lanterna” di Porto Empedocle, ha ottenuto il secondo posto nel gruppo Accademico, un importante riconoscimento che valorizza il suo talento e impegno, portando una pizza che risultava profumato e innovativa. Francesco Lupo, figlio di Michele della pizzeria “La Tana del Lupo”, a soli dieci anni ha ricevuto il titolo di mascotte del Group Academy, venendo premiato con una targhetta e ricevendo apprezzamenti dalla giuria per la sua performance.



La giuria, composta da giudici altamente qualificati con la Guida Stellata del Peperoncino Rosso, sempre presente nei vari Campionati di Pizza, con Antonio Capone, Leonardo Leo Sarcina, Antonio Scorza e Domenico Di Noia, hanno valutato con attenzione le creazioni dei partecipanti. Presenti anche gli ispettori qualificati Lucio De Marchis e Donato Sangermano, che hanno contribuito a garantire il massimo livello di professionalità nel giudizio. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della World Pizza Academy, Santo Bruzio, per gli straordinari risultati ottenuti dai suoi ragazzi. Antonio Lupo ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, dichiarando: “L’obiettivo è quello di motivare i giovani talenti che vogliono farsi conoscere e mettersi in gioco anche attraverso le gare di abilità, partecipando a corsi di formazioni che posso migliorare la loro crescita personale”.

Un evento che ha messo in luce la passione e la dedizione di tanti professionisti del settore, confermando ancora una volta come la pizza rappresenti un patrimonio gastronomico e culturale di inestimabile valore.