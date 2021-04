25 aprile 2021, Favara ricorda i partigiani e vittime di tutte le guerre (VIDEO)

Anche le celebrazioni per il 76esimo Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo sono state condizionate dalle restrizioni legate alla pandemia. Oggi in piazza Cavour alle 10:30 in punto, il sindaco di Favara, il Centro Studi e Ricerca Calogero Marrone e l’ Associazione Nazionale Partigiani di Italia hanno deposto le corone davanti ai monumenti dei caduti di tutte le guerre, ai partigiani e gli antifascisti che hanno dato la vita per rendere l’Italia libera.

Ad assistere alla composta cerimonia, senza banda e dunque senza Inno nazionale, erano presenti il sindaco Anna Alba, il consigliere comunale Calogero Castronovo, l’assessore comunale Adriano varisano, Rosario Manganella presidente del Centro Studi e Ricerca Calogero Marrone, Carmelo Castronovo presidente Anpi Favara, Antonella Morreale per l’associazione LiberArci, il tenente dei Carabinieri Fabio Armetta e Salvatore Sferrazza per l’associazione Combattenti di Favara.

Qui sotto il video della diretta: