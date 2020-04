25 aprile: Artisti siciliani cantano “Bella Ciao” come un canto di resistenza alla Pandemia

“Bella Ciao” interpretata da 11 artisti siciliani come un canto di resistenza contro un nemico invisibile che ha unito tutti insieme per il 75esimo anniversario della liberazione d’Italia.

Cantata in italiano e in spagnolo grazie alla collaborazione della cantante Tania Vinciguerra, “Bella Ciao” diventa un canto di resistenza contro un nemico invisibile che ha unito 11 artisti siciliani per la celebrazione del 25 aprile, giorno della liberazione è ancora oggi riconosciuta come la canzone simbolo della lotta di liberazione dal nazifascismo.

Per questo il 25 aprile è il simbolo dell’Italia che resiste oggi come allora. A celebrare questa giornata con un brano, 11 artisti che hanno cantato dalle loro abitazioni la canzone “Bella Ciao” come un canto di resistenza alla Pandemia.

Dell’Accademia di arte e Spettacolo “Le Muse” di Claudia Rizzo, Chiara Lo Iacono (Gela), per la scuola di canto “Sirius Accademy” di Rita Costa, Serena e Emma Ferretti (Favara), Salvatore D’Anna (Favara), Sabrina Inglima (Favara), Noemi Lupo (Favara), Salvatore Rampello (Raffadali), Tania Vinciguerra (Favara) e l’insegnante Denise Lombardo, Giovanna Ferraro (Naro) e Salvatore Di Stefano (Agrigento) del gruppo musicale “Let’s Go f.lli Di Stefano” uniti dall’inno della resistenza, hanno trasformato il simbolo della lotta partigiana, in una colonna sonora di una nuova lotta con un nemico invisibile, ma non meno feroce: il Covid-19.