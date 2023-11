25 novembre. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Le cronache di questi giorni ci consegnano la gravità di un fenomeno in continua crescita e impongono riflessioni su necessari interventi che devono essere sistemici e non episodici. Per queste ragioni, l’associazione di promozione sociale Beddamé Food Travel People ha organizzato un incontro dal titolo “LIBERAZIONI. DAI NUMERI DI OGGI ALLE SFIDE PER DOMANI” che si terrà s ., presso sede di Joppolo Giancaxio, in via Kennedy n. 28.

“Sentiamo forte l’esigenza di approfondire le dinamiche sottese ad un fenomeno complesso, che affonda le sue radici in una cultura che va messa in discussione e crediamo nella necessità di documentarci e riflettere insieme” – dichiara la Presidente Carmela Pistone – “e poterci avvalere dei validi contributi delle relatrici che hanno accolto con favore il nostro invito, sarà un’occasione importante per avviare un percorso collettivo, a partire dalla nostra piccola comunità”. Interverranno l’assessora del Comune di Joppolo Giancaxio Anna Cacciatore, la sociologa Ludovica Ioppolo e la deputata Giovanna Iacono. Nell’occasione, sarà ricordata Angela Bottari – deputata nazionale recentemente scomparsa – per l’importante contributo politico, culturale e normativo sulla liberazione delle donne e sul riconoscimento della loro pari dignità e dei loro diritti, che ha lasciato al Paese.