25esima “Sagra dell’Agnello Pasquale”. Mandorle e pistacchi locali di alta qualità per la preparazione del dolce di Pasqua a Favara (VIDEO)

La sagra dell’Agnello Pasquale, giunta alla sua venticinquesima edizione, stamani si è svolto l’appuntamento con le scuole alle ore 10.30 presso i “7 Cortili” della “Farm Cultural Park”, dove le massaie del centro storico di Favara, curato da “Farm Cultural Park” hanno realizzato l’”Agneddru Pasquali Favarisi”, con la partecipazione degli Ic “Guarino”, “Borsellino”, “Bersagliere Urso” e l’istituto Compressivo Brancati. L’evento, che celebra la tradizione dolciaria locale, è molto atteso dagli abitanti del luogo e dai turisti che affollano le strade del centro storico.



Nella stessa mattinata, presso il Castello Chiaramonte, gli studenti dell’Istituto alberghiero “Ambrosini” di Favara si sono occupati della preparazione del dolce, utilizzando mandorle e pistacchi locali di altissima qualità. La loro maestria nella lavorazione della pasta reale ha fatto sì che il dolce venisse realizzato con grande precisione e cura dei dettagli. Durante la mattina, molti visitatori si sono recati al Castello per assistere alla dimostrazione di manipolazione della pasta reale e alla realizzazione del dolce locale. Il profumo delle mandorle e del pistacchio ha invaso il Castello, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La pasta reale è un impasto a base di mandorle e zucchero che viene utilizzato per realizzare molti dolci tipici della tradizione siciliana, tra cui l’Agnello Pasquale.

Il video allegato mostra la lavorazione del dolce favarese, dalla preparazione della pasta reale alla realizzazione dell’Agnello Pasquale. Si può apprezzare la precisione e l’abilità degli studenti dell’Istituto alberghiero “Ambrosini” e capire meglio come viene realizzato questo delizioso dolce.