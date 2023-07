Un viaggio nel tempo: Agrigento rivive lo Sbarco degli alleati

80 anni dallo Sbarco: Agrigento celebra la memoria della Seconda Guerra Mondiale

Agrigento, la città capoluogo, si unisce alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dello Sbarco degli alleati in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. L’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Agrigento, in collaborazione con altre istituzioni e associazioni, sta dedicando questo importante anniversario a commemorare una pagina decisiva e dolorosa della storia. La giornata di oggi è stata inaugurata con uno spettacolare evento: alle ore 10, lungo il Viale della Vittoria e in Via Atenea, si è tenuta una sfilata di mezzi militari d’epoca e rievocatori. Questa parata storica ha offerto ai partecipanti e agli spettatori l’opportunità di rivivere quei momenti cruciali e di immergersi nell’atmosfera dell’epoca.



Nel pomeriggio, alle 18, al Circolo Empedocleo, si terrà una solenne commemorazione dedicata ai Caduti nei bombardamenti. Il convegno, che vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, così come studiosi storici locali, fornirà uno spazio di riflessione sulle tragedie vissute e sugli eroi che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la pace. Le celebrazioni continueranno domani, con un programma ricco di eventi. Alle 17:30, a Villa Bonfiglio, avverrà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, un luogo che incarna il sacrificio supremo compiuto da tanti uomini e donne per il bene della comunità. Successivamente, alle 18, al Museo Archeologico Griffo, sarà inaugurata una mostra dedicata ai Bersaglieri, un’unità militare coraggiosa e valorosa. In concomitanza, si terrà una conferenza sul tema “Il giorno della resa”, che segnerà il 16 luglio, il giorno in cui Agrigento capitolò dopo sette giorni di intensi combattimenti. Durante questa occasione, sarà reso omaggio al Maggiore Guido Moccia, insignito della Medaglia d’Oro al Valor militare, un eroe che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia locale.



Le manifestazioni culmineranno il 17 luglio, alle ore 18:30, nell’atrio del Palazzo San Domenico (Palazzo dei Giganti). In questa solenne occasione, sarà inaugurata un’installazione commemorativa rappresentata da un’elica storica, un simbolo di importanza strategica e di forza unitaria in tempi difficili. Sarà anche l’opportunità per approfondire la battaglia di Agrigento, con la partecipazione del Comando militare dell’Esercito in Sicilia e di altre figure di rilievo. Questo evento sottolinea il legame indissolubile tra passato e presente e l’importanza di preservare la memoria storica per non dimenticare mai le lezioni apprese. L’ottantesimo anniversario dello Sbarco degli alleati rappresenta un momento significativo per onorare il sacrificio dei Caduti, riflettere sulla libertà conquistata attraverso le battaglie del passato e assicurare che il coraggio e la determinazione dimostrati non vengano mai dimenticati. Agrigento, attraverso queste celebrazioni, ribadisce l’importanza di preservare la memoria storica e l’eredità dei nostri antenati per costruire un futuro di pace e comprensione.