4 novembre, Favara celebra il “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. (IL VIDEO)

Si sono svolte oggi a Favara le celebrazioni previste per la ricorrenza del 4 novembre organizzata dal Presidio Militare di Agrigento per il “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. Il programma ha avuto inizio alle ore 10:00 in Piazza Cavour, ove hanno avuto luogo l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro.

Il prefetto Maria Cocciufa, il Colonnello Vittorio Stingo, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Agrigento e il Sindaco di Favara Antonio Palumbo hanno deposto una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti.

Le celebrazioni sono proseguite ove erano presenti le Rappresentanze delle Forze armate e dei Corpi armati e non armati dello Stato, il Picchetto, i Labari e i Gonfaloni. È stata data lettura della “Preghiera per la Patria” e il messaggio dell’Arcivescovo Mons. Alessandro Damiano tramite il Vicario generale della curia di Agrigento Mons. Giuseppe Cumbo.

Nel corso della cerimonia c’è stata una calorosa presenza da parte degli alunni e delle insegnanti delle scuole di Favara: il coro e l’orchestra composti da alunni e professori degli istituti comprensivi di Favara “Gaetano Guarino”, “Bersagliere Urso – Mendola”, “Falcone Borsellino” e “Vitaliano Brancati”. Presenti anche gli studenti degli istituti scolatici superiori di Favara “Enrico Fermi”, “l’Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini”, il “Martin Luther King” e del C.P.I.A. di Agrigento.