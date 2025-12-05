La favarese Amelia Russello tra gli artisti premiati

La rubrica “Premio al Talento e al Merito” di Artium Universitas CNIPA Aps di Ancona dedica il nuovo appuntamento ad Amelia Russello, artista di Favara, laureata all’Accademia Michelangelo di Agrigento e oggi docente abilitata all’Accademia di Belle Arti di Viterbo. Il riconoscimento arriva “per la tenacia e la vocazione nel trasmettere ai giovani la grazia e l’amore per la natura” e per i risultati ottenuti dai suoi studenti. Il percorso di Amelia parte dallo studio dei maestri come Murillo, Velázquez e Rembrandt. Il periodo vissuto in Germania la porta verso toni più scuri, mentre il ritorno in Sicilia riaccende i colori e i paesaggi della sua terra, che diventano protagonisti delle sue opere.



Nel tempo partecipa attivamente alla vita culturale del territorio: entra nell’Accademia d’Arte, Cultura e Legalità di Favara, co-fonda Culturart nel 2012 e crea la scuola di disegno e pittura “Arte in Corso”, oltre a gestire un atelier dedicato a progetti pubblici e privati. Oggi alterna docenza e produzione artistica, mantenendo un forte legame con Favara e Agrigento. Con questo riconoscimento, Amelia Russello entra nell’Albo d’Oro, nato nel 1972, che raccoglie artisti e designer legati al CNIPA.