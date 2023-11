“5 ore in pista per la vita”, Ac Agrigento ripropone il tema della sicurezza stradale e i diritti dei soggetti fragili

L’edizione 2023 si avvale del patrocinio di Sparco e della collaborazione di Sergio Criminisi. Ritorna venerdì prossimo, dalle 10:30, all’autodromo Concordia, il consueto appuntamento di Automobile Club Agrigento dal titolo “5 ore in pista per la vita”. Una giornata interamente dedicata ai ragazzi diversamente abili o con svantaggi sociali che potranno fare il giro in pista sulle auto da corsa insieme con i piloti non prima di avere appreso le fondamentali nozioni sulla sicurezza stradale e l’importanza del rispetto delle regole. L’edizione 2023 è arricchita da una doppia locandina: la prima racconta l’evento mentre la seconda riporta il fumetto ideato da Sergio Criminisi, noto fumettista e vignettista, e dedicato alla manifestazione che, quest’anno, gode del patrocinio di Sparco, leader mondiale nell’abbigliamento tecnico sportivo.



“Questa iniziativa, alla quale l’intero staff di Ac Agrigento è profondamente legato – dichiara il presidente dell’Automobile Club Agrigento, Salvatore Bellanca – intende ampliare i servizi di interesse sociale e aumentare la sicurezza stradale tutelando anche i diritti dei soggetti più fragili. Ringraziamo Sergio Criminisi e la Sparco per l’interesse mostrato nei confronti di “5 ore in pista per la vita”. Dopo la registrazione dei partecipanti e il corso sulla sicurezza stradale, i ragazzi, dalle 11:30, faranno i giri in pista sulle auto da corsa e, dopo il pranzo, previsto per le 13, e il saluto delle autorità, si terrà la cerimonia di premiazione.