50º anniversario dello stadio comunale Giovanni Bruccoleri

Il prossimo 13 novembre, alle 17.30, presso la “Sala del Collare” del Castello Chiaramontano di Favara l’Amministrazione comunale e la società calcistica SSD Pro Favara 1984, celebreranno i 50 anni dell’inaugurazione dello stadio comunale “Giovanni Bruccoleri”.

Sarà un’occasione per ricordare alcune delle pagine più importanti del calcio cittadino, celebrando le vittorie e i grandi campioni che hanno calcato il campo di gioco di Piana Traversa.

Presenti all’evento, oltre all’Amministrazione comunale, la squadra del Pro Favara, alcuni giocatori che hanno indossato la maglia biancazzurrra e gialloblù delle squadre cittadine ed esponenti della Figc/Lnd e Coni provinciale e Regionale. Parteciperanno inoltre la famiglia dell’onorevole Filippo Lentini, già presidente dell’U.S. Favara ed esponente politico che volle la realizzazione dello stadio comunale, la famiglia del docente Giovanni Bruccoleri a cui l’impianto è dedicato e la famiglia di Salvatore Saieva, storico presidente della Pro Favara dell’ultima promozione in serie “D”.

Sarà inoltre scoperta, in mattinata, una targa celebrativa presso lo stadio “Bruccoleri” per ricordare l’anniversario.