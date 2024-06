51° Congresso Internazionale del Panathlon International. “Diversità, equità e inclusione nello sport per le donne”

Il Panathlon International annuncia con orgoglio la celebrazione della 51^ Assemblea Generale Elettiva e del 22° Congresso Internazionale, eventi di prestigio che si terranno nella splendida cornice di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Le date da segnare sul calendario sono il 14 e il 15 giugno, giorni in cui la città sarà teatro di un incontro internazionale focalizzato sullo sport e sui suoi valori. A suggerire questa location suggestiva fu il Prof. Eugenio Guglielmino, Presidente della Commissione per la Cultura, la Scienza e l’Educazione (CCSE), prematuramente scomparso alla fine dello scorso mese di gennaio, accreditato candidato al ruolo di futuro Presidente Internazionale. Nel suo nome ed in sua memoria saranno celebrati la 51^ Assemblea Generale Elettiva ed il 22° Congresso Internazionale. Il Congresso Internazionale, che gode del patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e del Comune di Agrigento, avrà quest’anno come tema “Diversità, equità e inclusione nello sport per le donne”, con un dibattito approfondito sulla condizione della donna nello sport e nella società. Il ruolo di moderatore sarà esercitato da Piermarco Zen-Ruffinen, componente svizzero della CCSE. Saranno presenti al Congresso Francesco Micciché – Sindaco di Agrigento, Elvira Amata – Assessore al Turismo della Regione Sicilia, Maria Antonietta Testone – Capo di Gabinetto Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giusy Galia – Rappresentante Prefettura Agrigento e Costantino Ciulla – Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Agrigento. Questi eventi rappresentano un’occasione unica per promuovere lo scambio culturale e l’amicizia attraverso lo sport, pilastri fondamentali della filosofia Panathlon. Agrigento si prepara quindi ad accogliere delegati, atleti e appassionati da tutto il mondo, consolidando il proprio ruolo di ambasciatrice della cultura sportiva a livello internazionale.