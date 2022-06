64enne di Favara muore schiacciato dal trattore: dramma nelle campagne di Agrigento

Dramma nelle campagne di Agrigento. Un uomo di 64 anni, residente a Favara, ha perso la vita a causa di un incidente verificatosi mentre si trovava a bordo del proprio trattore. L’allarme è scattato alle 11 circa. La tragedia è avvenuta in contrada “Gibisa”, località del comune di Agrigento. Qui sono arrivati i sanitari dell’emergenza urgenza, con automedica, un ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della Tenenza locale.

Secondo quanto appreso l’uomo stava guidando quando improvvisamente sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo sotto il mezzo.

Al loro arrivo i sanitari, una volta che i vigili del fuoco hanno liberato il corpo del 64enne da sotto al veicolo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.