8 Marzo: DC rivendica contributo delle donne e combatte la violenza di genere

Il segretario cittadino della Democrazia Cristiana, Giuseppe Nobile, ha inviato in redazione un comunicato in occasione dell’8 marzo, dove rivolge gli auguri a tutte le donne e condanna fermamente la violenza di qualsiasi genere. Di seguito il comunicato integralmente allegato: ”Nel contesto dell’8 marzo, è importante riconoscere che la DC ad oggi ha dato un contributo sociale non indifferente nelle politiche di inclusione sociale della donna .

Tuttavia, mentre celebriamo il contributo delle donne alla società in ambito sociale, culturale ed economico, non possiamo ignorare la persistente piaga della violenza di genere.

La violenza contro le donne rimane una delle più gravi violazioni dei diritti umani nel mondo contemporaneo. È essenziale che la politica si impegni attivamente nella lotta contro questo fenomeno, implementando politiche concrete e fornendo risorse adeguate per proteggere le donne e punire i responsabili. Donne straordinarie come Malala Yousafzai e Tarana Burke hanno sollevato il problema a livello globale, ma molto resta ancora da fare.

In questo giorno simbolico, esortiamo tutti i settori della società, inclusi i partiti politici, a unire le forze per creare un ambiente in cui le donne possano vivere senza il timore della violenza, della discriminazione o dell’oppressione. Solo con un impegno collettivo possiamo sperare di realizzare una vera e propria parità di genere e di costruire un futuro in cui ogni donna possa realizzare il proprio potenziale pienamente e senza ostacoli”.