80 anni dalla Liberazione: Favara non dimentica

Il 25 aprile 2025 segnerà l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, un evento che ha dato inizio alla nostra democrazia. La città di Favara celebra questa ricorrenza con un’importante iniziativa, per ricordare e riflettere sul valore della libertà. L’appuntamento è per le ore 11:30 di venerdì 25 aprile, in Piazza Cavour, dove avrà luogo la deposizione di una corona di fiori presso il ceppo dedicato ai partigiani favaresi. Un gesto simbolico che ci ricorda il sacrificio di chi ha lottato per la nostra libertà. A seguire, nella Sala Consiliare del Comune di Favara, si terrà una breve carrellata di pensieri, letture e interventi, per riflettere insieme su quanto è stato fatto e quanto resta da fare per preservare e difendere i valori della libertà. L’evento, intitolato “Conoscere, capire, scegliere la liberazione”, è organizzato dal Comune di Favara in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), LiberArci e la Fondazione C. Marrone. La cerimonia sarà presentata da Giuseppe Moscato. La commemorazione vuole essere un monito: distrarsi è pericoloso. È fondamentale conoscere la storia per poter scegliere consapevolmente il futuro.