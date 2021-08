80enne scompare nel nulla: ore d’ansia a Favara

Ore di ansia a Favara per la scomparsa di Giuseppe Scordino , 80enne del posto. Di lui non si hanno più notizie da due giorni, quando, dopo essersi allontanato da casa (quartiere zona luna) per futili motivi.

Da quel momento il nulla. L’anziano non ha con sè nemmeno un cellulare. La famiglia ha sporto denuncia e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche. I figli residenti all’estero, nel frattempo stanno facendo circolare la foto del padre anche su Facebook nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo e averlo visto.

Al momento dell’allontanamento aveva con se soltanto i documenti. Nel caso di avvistamento, si prega di voler contattare le Sale operative del 112, 113 o del 115. Il numero dei famigliari 0049 173 7651030