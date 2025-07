82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: Riflettori su Selene Caramazza, orgoglio di Favara

Venezia, 27 agosto – 6 settembre 2025. La magia del grande schermo torna a incantare il Lido di Venezia con l’attesissima 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia. Un appuntamento prestigioso, tra i più importanti al mondo, che anche quest’anno si conferma crocevia di talenti, storie, e visioni cinematografiche capaci di attraversare confini e generazioni. Tra le tante pellicole in concorso e fuori concorso, spicca “Amarezza Stanca”, il nuovo e intenso lavoro firmato da Daniele Vicari, regista noto per la sua sensibilità sociale e lo sguardo penetrante sui temi contemporanei. Ma a catturare l’attenzione del pubblico e della critica è soprattutto la protagonista femminile del film, Selene Caramazza, giovane attrice originaria di Favara, in provincia di Agrigento.

Un talento in ascesa

Selene Caramazza non è un volto nuovo per chi segue con attenzione il cinema italiano di qualità. Con la sua interpretazione intensa e autentica, ha già lasciato il segno in film come “Arrivederci Tristezza”, “Cuori Puri”, “Paradisi”, “Una vita”, e nella serie Prime Video “Bad Guy“, dove ha vestito i panni di Leonarda Scotellaro, personaggio complesso e memorabile.

Dotata di una passione viscerale per la recitazione e di un talento che traspare in ogni scena, Caramazza si è guadagnata, passo dopo passo, un posto tra le attrici emergenti più promettenti del panorama nazionale. Con “Amarezza Stanca”, la sua prova attoriale sembra raggiungere nuove vette, confermando la sua maturità artistica e la capacità di reggere ruoli centrali con profondità e carisma.

Il suo percorso rappresenta un motivo di ispirazione per tanti giovani che inseguono un sogno, e testimonia come, con impegno e passione, anche da una piccola città si possa raggiungere il palcoscenico internazionale. La partecipazione alla Mostra di Venezia potrebbe rappresentare un trampolino di lancio verso nuove opportunità, magari oltreconfine. E chissà, potremmo presto vedere Selene Caramazza brillare anche a Hollywood, portando con sé, nel cuore e nel talento, un pezzo di Sicilia e di Favara.

Da parte nostra, non possiamo che augurare a Selene una carriera luminosa, costellata di successi e riconoscimenti. Il cinema ha bisogno di voci nuove e autentiche come la sua, capaci di raccontare emozioni universali con l’intensità di chi non dimentica mai da dove viene.