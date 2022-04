A “Big Show”, Pamela giovane empedoclina emoziona il pubblico

Emozionante serata a “Big Show” per la giovane empedoclina Pamela Salamone allieva dell’ Accademia dello Spettacolo Palladium diretta da Lia Minio.

Il nuovo varietà condotto da Enrico Papi in prima serata su Canale 5 ha visto protagonista la giovane Pamela Salamone 20enne di Porto Empedocle che sin da piccola ha avuto la passione per il Canto frequentando l’Accademia, ma a causa di un tragico incidente in motorino avvenuto nel 2019 cui sembrava difficile uscire dal coma e dalle gravi conseguenze che lo stesso poteva lasciare, il futuro di Pamela poteva essere pieno di incognite e con gravi complicanze. Ma grazie ai medici, fisioterapisti ed alla sua forte caparbietà la giovane empedoclina è riuscita nel suo totale recupero. Cosi l’insegnante di canto Lia Minio e con la complicità della mamma Rossella, ha voluto regalare una emozionante sorpresa alla sua allieva facendo credere di dovere sostenere un provino di canto che la giovane artista a sua insaputa ovviamente non sapeva di diventare per una sera la “Big Star” della trasmissione di Enrico Papi, tra corpo di ballo, sketch e candid camera. La sua emozionante esibizione di “Torno a casa” del gruppo dei Maneskin si è svolta tra le lacrime del pubblico presente in sala ed in particolare dei suoi genitori.