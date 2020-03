A Canicattì la prossimità non si ferma. Elenco esercenti che effettuano consegna a domicilio

A Canicattì la prossimità non si ferma! In questo periodo che impone grande attenzione e responsabilità per contenere l’emergenza Covid-19, il nostro Centro di Prossimità “Istituto Walden”, nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dal Governo, continua la propria attività. In questi giorni di difficoltà, i nostri operatori stanno facendo il possibile per venire incontro alle esigenze delle persone in difficoltà. In particolare, in collaborazione con le associazioni e gli esercenti locali e di raccordo con l’amministrazione comunale, abbiamo organizzato un sistema di rete per le consegne a domicilio di farmaci e generi alimentari. Sui nostri canali social (pagina Facebook e gruppo Facebook a cui invitiamo ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati) è stato pubblicato l’elenco di tutti gli esercizi di vendita di beni di prima necessità che, in questi giorni, si offrono di consegnare la spesa a domicilio. L’elenco (che potete scaricare in formato PDF a questo link) è in continuo aggiornamento e continueremo a raccogliere le segnalazioni degli esercenti alla mail walden@ebbene.it ed ai numeri di telefono 0922/734222 – 327/0937288.

Ora più che mai chi si occupa di soggetti fragili deve prendersene cura. L’azione di ascolto e di accompagnamento non può fermarsi e bisogna fare il massimo, specie in un momento in cui questo tipo di relazione tra le persone può aiutare a sconfiggere la paura e ad affrontare, con responsabilità e fiducia, il momento di emergenza.

Proprio per questo, prestissimo, divulgheremo anche una lista di contatti di psicologi, assistenti sociali, pedagogisti che hanno dato disponibilità ad offrire sostegno e supporto a chi è in difficoltà.

Intanto vi ricordiamo che il comune di Canicattì ha attivato il numero WhatsApp 391/1585649.

Al fine di facilitare i rapporti dei cittadini con gli uffici, per la segnalazione di problematiche varie e richieste di informazioni.