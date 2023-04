A colloquio con Fabrizio Tinaglia. Ecco la lunga intervista su pedagogia e neuroscienze

Abbiamo contattato nuovamente Fabrizio Tinaglia, nostro rinomato concittadino esperto di pedagogia e di neuroscienze, per parlare un po’ in sintesi della ricerca scientifica da applicare anche a scuola per rendere l’apprendimento scolastico più attuale e più efficace. Dopo le interviste precedenti, le quali sono state molto apprezzate ed anche ricercate sui siti internet, oggi abbiamo deciso di continuare il racconto.

“ Cominciamo così.

Mi hanno chiesto un commento sulla situazione attuale dell’Italia edel mondo. Il periodo storico che stiamo vivendo è molto complicato per vari motivi. È un periodo difficile per tutti ma dobbiamo aver fiducia nel futuro.Bisogna rimanere calmi ed aspettare gli sviluppi con fiducia. Il brutto periodo non può durare per sempre.Ognuno a casa propria inoltre deve organizzare il tempo libero a disposizione con quello che più piace. Guardando ad esempio la televisione o leggendo un buon libro. Io per esempio sto usando il tempo libero dagli impegni per completare alcune mie ricerche che avevo iniziato un po’ di tempo fa sul cervello e sulla memoria umana. Sono studi interessanti , spesso molto difficili, ma sto cercando di capire sempre meglio i dettagli scientifici. Ho avuto contatti anche con diversi studiosi a livello nazionale ed internazionale , mi sono confrontato con loro ed ho ricavato notizie molto importanti. Seguo anche le riviste scientifiche e quindi mi tengo aggiornato sulle scienze in generale. Vorrei adesso riprendere alcuni concetti sviluppati in precedenza in altri studi ed in altre interviste. Ho imparato che le ripetizioni di alcuni concetti sono molto importanti per memorizzare. La scuola va migliorata da tanti punti di vista e quindi nuovi studi e nuove ricerche sono essenziali per cominciare questo cambiamento, la società essendo collegata con la scuola sarà modellata di conseguenza ed in positivo. Non dobbiamo essere superficiali, dobbiamo capire , dobbiamo pensare e poi dobbiamo agire di conseguenza. L’uomo della strada non ha idea della complessità del cervello, ci sono infatti miliardi di neuroni che comunicano tra di loro e poi tramite collegamenti vari e selezionati neurotrasmettitori comunicano ancora con altre cellule formando una rete di segnali ed un sistema ben organizzato. Il cervello umano è l’organo più complesso del nostro corpo e come ben si può capire ha ancora tante cose da raccontarci, quindi per gli studiosi ci sono ancora tante cose da scoprire e portare alla luce. Oggi noi tutti usiamo il computer per tenerci in contatto, a tal proposito poniamoci alcune domande che possono sembrare lontane dal nostro modo di capire ma sono importanti perché costituiscono la base per studi futuri anche di un certo rilievo. Il computer e le nuove tecnologie in genere sono importanti se usate nel bene sia nella società e sia a scuola? Rappresentano uno stimolo in più per impegnarci e per fare sempre meglio sia a scuola e sia in società? Poniamoci sempre queste domande e diamoci anche delle risposte che corrispondano al vero. La scuola e la società sono sempre collegate, non sono separate ma sono unite da legami molto importanti. Possiamo naturalmente dire e scrivere tante cose ma in generale si può dire in sintesi che a scuola, per esempio, introdurre sempre più queste nuove tecnologie, cioè quelle che conosciamo attualmente e al giorno d’oggi ,è molto importante perché l’apprendimento sarà potenziato nel modo migliore ed i risultati saranno migliori. Bisogna capire anche l’informatica in generale. Le letture sull’argomento sono importanti e molto istruttive perché le basi sono importanti su questo argomento. Inoltre con il computer , grazie a certi programmi, viene simulato anche il cervello umano ed in particolare alcune sue funzioni specifiche e quindi la tecnologia ci aiuta a capire sempre più anche il nostro cervello e di conseguenza anche la nostra mente. La pedagogia, e la scienza in genere , troverà un alleato valido ed efficace nei computer e nei telefonini o in altre tecnologie attuali, anche perché i diversi dispositivi digitali e le diverse procedure online sono tutte cose familiari ai giovani d’oggi. Computer e società, computer e scuola”.

Fabrizio Tinaglia conduce ricerche anche sulla neuro-didattica e studia in modo approfondito i processi attraverso cui noi conosciamo le cose, gli altri e il mondo, studia anche il pensiero, la memoria, l’attenzione , le emozioni, , la motivazione, studia anche il cervello visivo cioè la funzione dell’immagine per l’apprendimento a scuola, studia inoltre i neuroni specchio cioè speciali neuroni cerebrali che si attivano anchevedendo gli altri fare qualcosa . Gli studi comprendono anche il rapporto tra tecnologie della conoscenza e la plasticità cerebrale. Quindi possiamo entrare un poco nei dettagli per capire meglio?“ Questi studi mi hanno sempre attirato moltissimo, ho letto tanti libri ed ho capito tante cose. Spesso ho studiato fino a tarda sera , semplicemente perché volevo completare di leggere un libro o solo un paragrafo di un trattato che avevo iniziato. Ho capito tante cose molto importanti, ad esempio che il cervello umano è l’organo più misterioso e più complesso del nostro corpo, che subisce variazioni durante la maturazione e l’infanzia ed è molto sensibile agli stimoli esterni. Queste tra le tante cose naturalmente. Il cervello dei bambini in particolare è affidato alle cure dei genitori fin dalla nascita e così il bambino diventerà un uomo completo se il lavoro sarà fatto nel modo migliore. L’insegnante a scuola poi completerà in parte il lavoro iniziato in famiglia. La memoria è sempre la principale tra le alte funzioni del cervello umano, quindi con attenzione bisogna coltivarla nel modo giusto, memorizzare infatti è un processo anche selettivo e quindi addestrare il cervello e la mente con le giuste nozioni fin dall’infanzia è di fondamentale importanza. Dovrebbe essere un obbligo educare bene perché i vantaggi non sono solo per il singolo individuo ma anche per l’intera umanità.

È importante far comprendere ai bambini ed ai ragazzi, fin dalla più tenera età, il cervello. Agli adulti spetta il compito più importante e cioè aiutare i bambini ed i ragazzi a capire che cos’è il cervello, le sue funzioni e le strategie adatte per sfruttarlo al massimo nel corso della vita e non solo per lo studio scolastico. Il nostro cervello ha molte facoltà da usare e da sfruttare nella vita , una di queste, molto importante, è la memoria. Tutto incide sul cervello umano e quindi possiamo sintetizzare il tutto in brevi accenni. Apprendimento, attenzione, intelligenza ,memoria, eccetera sono oggetto di studio della pedagogia, della psicologia, del cognitivismo ,della psichiatria, della neurologia e quindi delle neuroscienze in generale. La memoria è una facoltà molto difficile da studiare e noi studiosi possiamo periodicamente apportare qualche contributo in più che va ad aggiungersi agli altri contributi del passato. Studiare la memoria è molto complicato da alcuni punti di vista, uno dei motivi è quello che gli studi si prolungano nel tempo. Per arrivare ad una soluzione concreta ci vogliono anni. Capire di più richiede quindi tempo. Osservare è uno dei modi per capire e studiando poi bisogna trascrivere i risultati scientifici. Alla luce delle ricerche che ho fatto la memoria ha ancora tanti latioscuri da capire. Il cervello interagisce con gli altri sistemi dell’organismo ad esempio con il sistema endocrino e prende parte, insieme agli altri sistemi del corpo umano, alle regolazioni delle funzioni vitali ed è sede delle funzioni cerebrali superiori proprie dell’uomo. Inoltre, rispetto ad altri mammiferi, la corteccia cerebrale negli umani assume un ruolo più importante a livello funzionale perché è sede delle funzioni cerebrali superiori proprie dell’uomo quali il pensiero astratto, lamemoria, il linguaggio e la coscienza di se stessi “. Altri concetti da segnalare?

“Il Cognitivismo va compreso bene nella sua essenza, inoltre gli intrecci tra i vari percorsi e tra i vari metodi della pedagogia e della psicologia vanno riletti con attenzione, anche alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e tenendo conto delle varie teorie e dei vari studi che arrivano dai tanti centri di ricerca mondiale.Inoltre il processo che porta alla conoscenza di base tende a consolidare alcune nostre convinzioni che ci portiamo dal nostro stesso passato e tramite processi mentali molto complessi troviamo elementi di conferma anche nel nostro agire quotidiano. In psicologia e pedagogia un elemento da rivalutare con studi e ricerche nuove è l’apprendimento. Il nostro comportamento è basato su tante variabili anche quotidiane, l’apprendimento è anche un processo che deriva da una nuova esperienza che abbiamo fatto o che abbiamo visto fare ad altri . Anche i sentimenti sono coinvolti e non c’è vero apprendimento senza l’unione di vari fattori psicologici. Deriva soprattutto dalle esperienze di vita e dalle singole attività del soggetto. Teoria e pratica sono legate da numerosi meccanismi. Tutto quello che noi facciamo , in definitiva la nostra esperienza, anche quella quotidiana quindi, agisce in modo significativo sul nostro cervello, sulle nostre connessioni neuronali e quindi sul nostro comportamento. Gli studi sul cervello e sulla mente umana sono ancora in corso ed altri obiettivi si stanno analizzando.

Con l’occasione auguro Buona Pasqua a tutti .”