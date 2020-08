A due anni dalla scomparsa di Gessica Lattuca, l’appello della mamma: “Se qualcuno sa qualcosa, ditemi dov’è mia figlia”

Una messa eucaristica è stata celebrata da Don Marco Damanti ieri pomeriggio presso la chiesa Santi Pietro e Paolo di Favara, per ricordare Gessica Lattuca, la giovane 27enne mamma di quattro figli scomparsa nel nulla il 12 agosto di due anni fa. Ancora una volta, l’appello straziante della mamma Giuseppina Cusumano che chiede di fronte alle telecamere “Se qualcuno sa qualcosa, ditemi dov’è mia figlia, chiunque sapesse qualcosa, di parlare senza paura”.

Alla presenza dei familiari, della sindaca di Favara Anna Alba, del vice-sindaco Giuseppe Bennica, dell’autorità civili e militari, il parroco Don Marco Damanti ha lanciato l’ennesimo appello alla comunità per tenere vivo il ricordo della giovane. “La comunità non dimentica, perché non si può sparire, non si può ancora dopo due anni sapere nulla. La chiesa, ancora oggi, invita tutta la cittadinanza assieme al sindaco e alle autorità militari ad avere una coscienza attenta[…]”