A Favara arriva “ThenGreen“, il sistema per il conferimento degli oli esausti vegetali

Cinque punti raccolta e notevoli vantaggi ambientali. Ecco ThenGreen, il sistema di gestione del conferimento degli oli esausti vegetali – quelli, per intendersi utilizzati in cucina – provenienti dalle utenze domestiche.

Il sistema da oggi è già attivo a Favara. Un servizio gratuito per evitare che l’olio non più usato venga buttato negli scarichi con tutte le conseguenze in termini di inquinamento e costi di depurazione.

Le colonnine, presso cui gli utenti potranno gestire autonomamente il conferimento dell’olio, si trovano in cinque punti della città:

📍Isola ecologica di Via Maranello.

📍Piazzale Stadio (vicino Conad).

📍Via Olanda (istituto Falcone Borsellino).

📍Via Roma ( Accanto scuola).

📍Viale Aldo Moro.

Oltre al point di To Be Circular di c.so Vittorio Veneto 250.

Per i box la gestione è autonoma, ma occorre rispettare il conferimento.

“É semplicissimo! – scrive in un post pubblicato su Facebook l’assessore all’ambiente (vice-sindaco) Giuseppe Bennica. Basta mettere l’olio da cucina in una bottiglia o flacone di plastica e lasciare il recipiente ben chiuso dentro la colonnina”.

“Spero che sempre più persone possano usare questo servizio gratuito – conclude l’assessore-. Il Paradiso in cui viviamo é di tutti”.

Un servizio che darà tanti vantaggi per l’ambiente, meno inquinamento, diminuzione degli scarichi inquinanti, recupero dell’olio e corretto smaltimento dello stesso. Non solo, minor probabilità di ostruzione dei tubi di scarico, minori costi di manutenzione della rete fognaria e di depurazione delle acque, minor inquinamento delle falde acquifere.