A Favara il convegno dedicato al decennale della scomparsa di Marco Pannella

Martedì 21 luglio 2026, alle ore 19.30, presso l’Hotel Alba Palace di Favara, si terrà il convegno “La Giustizia tra diritti, dignità e legalità è ragione”, promosso in occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, figura centrale della politica italiana e protagonista di numerose battaglie civili per i diritti, la giustizia e lo Stato di diritto.

L’iniziativa intende ricordare il pensiero e l’impegno di Marco Pannella attraverso una riflessione sui temi che hanno caratterizzato la sua azione politica: la tutela dei diritti fondamentali, il garantismo, la dignità della persona, la legalità e il valore della giustizia in una società democratica.

Ad aprire il confronto saranno gli interventi degli avvocati Giuseppe Scozzari, Giuseppe Barba, Salvatore Pennica ed Enrico Quattrocchi, insieme all’On. Angelo La Russa.

Parteciperanno inoltre i vertici dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino”: il segretario Sergio D’Elia, la presidente Rita Bernardini e la tesoriera Elisabetta Zamparutti, da anni impegnati nelle battaglie per i diritti umani, la giustizia giusta e l’abolizione della pena di morte.

L’iniziativa è promossa dal Prof. Giuseppe Arnone e da Giuseppe Lentini, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e di confronto sull’attualità del messaggio politico e civile di Marco Pannella, a dieci anni dalla sua scomparsa.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per ricordare una delle personalità più influenti della storia politica italiana contemporanea, il cui impegno continua ancora oggi a ispirare il dibattito sui diritti, sulla giustizia e sulle libertà civili.