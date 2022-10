A Favara la prima edizione della “Notte Bianca” è stata un successo

Via Capitano Callea non è mai stata così intrise negli ultimi anni passati: La Notte Bianca “Sotto le Stelle di Favara” organizzata da Antonella Airò e Luigi Mammo Zagarella con la collaborazione di Giovanna Crapanzano e il comune di Favara, ha divertito tutti i presenti. Ieri sera hanno passeggiato in via Capitano Callea più di cinquemila persone tra balli, musica, street food ed esposizioni.

E’ un lunghissimo messaggio di ringraziamenti, quello pubblicato su Facebook dall’organizzatrice Antonella Airò subito dopo la serata d’ieri: “Grazie di vero cuore ai ragazzi della Protezione Civile, con la loro presenza vigile e attenta hanno contribuito per la buona rinascita della serata.



Grazie ad Angela Cammarata grande professionista, simpatica e coinvolgente. Hai contribuito in toto alla buona riuscita della serata. Non è facile fare ballare la gente sulla strada.



Strepitose le cantante Tania Vinciguerra e Emanuela Cacciatore, allieve dell’accademia di canto Sirius di Denise Lombardo e Rita Costa. Grazie per avere arricchito la Notte Bianca. Grazie di vero cuore a tutti voi. Con la vostra partecipazione avete reso l’evento un successo.



Grazie, grazie, grazie. Un ringraziamento va anche a chi ha reso possibile la manifestazione, all’amministrazione di Favara, alla Prefettura di Agrigento, ai commercianti di via Capitano Callea e alle associazioni che hanno partecipato all’evento animando in diversi modi la serata”.

Altri ringraziamenti arrivano dall’amministrazione comunale: “Collaborazione tra pubblico e privato riuscitissima, – scrive il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi – per una serata all’insegna della condivisione, dell’intrattenimento, della musica, del ballo, del commercio, dell’artigianato, dell’animazione… Grazie agli organizzatori, a tutti ì commercianti e alle associazioni, nonché ai cittadini di Favara per la grande partecipazione e l’entusiasmo”.

“Notte Bianca “Sotto Le Stelle di Favara” – scrive l’assessore Angelo Airò Farulla –. Un passo verso la normalità!! È stata una scommessa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti!!

Complimenti a tutti coloro che si sono messi in gioco per la riuscita della manifestazione credendoci dall’inizio fino alla fine”.

Anche noi di Favaraweb vogliamo fare i complimenti, perché dietro l’organizzazione di ogni evento, soprattutto di tale portata, c’è tanto lavoro, tempo e dedizione. Il lavoro svolto da una persona in particolare, con serietà e passione, merita il plauso e i ringraziamenti di tutti. Complimenti Antonella Airò.