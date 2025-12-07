A Favara la seconda edizione del “Taglio Solidale” in memoria di Salvatore Vetro

Si terrà domani, 8 dicembre, a partire dalle 9:00, la seconda edizione del “Taglio Solidale”, iniziativa dedicata alla memoria di Salvatore Vetro. L’appuntamento torna con lo stesso spirito che lo ha visto nascere: unire la comunità attraverso un gesto semplice e solidale. L’evento è promosso dall’amministrazione comunale, dalla Consulta Giovanile e dai barbieri della città, che hanno deciso di mettere a disposizione il loro lavoro per ricordare Salvatore e il suo desiderio di vedere Favara unita per una buona causa. Per il Comune, la cura dell’organizzazione è affidata all’assessore Carmen Lo Presti. I fondi raccolti durante la giornata saranno destinati a due realtà che operano nel sociale, Betania – Casa dell’Amicizia e l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. L’invito è rivolto a tutti perché partecipare significa contribuire a un gesto di solidarietà e mantenere viva la memoria di una persona che credeva nel valore della comunità.