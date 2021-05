A Favara ritorna lo scudo crociato grazie a Totò Cuffaro

Lo scudo crociato della Democrazia Cristiana ritorna a Favara. Salvatore Cuffaro, commissario regionale della Dc, ha affidato l’incarico di rilanciare il partito ad un gruppo formato da Gioacchino Zarbo, Paolo Bunone, Luca Gargano, Tonino Fresco, Bennardo Giovanni e l’attuale consigliere comunale Giuseppe Nobile.

L’ex governatore della Regione Siciliana, dopo essere stato lontano dalla politica per alcuni anni, torna in campo. Questa volta non lo fa da futuro candidato, ma dietro le quinte a coordinare, puntando a rilancio della Democrazia Cristiana.