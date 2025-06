A Favara tornano i festeggiamenti per la Beata Maria Vergine dell’Itria

Dal 7 al 15 giugno 2025 Favara si prepara a vivere un momento di grande festa e devozione in onore della Beata Maria Vergine dell’Itria. Il Santuario B.M.V. dell’Itria e l’associazione Itria, con il patrocinio del Comune di Favara, hanno organizzato un ricco programma religioso e culturale per coinvolgere tutta la cittadinanza. Il via sabato 7 giugno con la Santa Messa alle ore 19:00 nella Parrocchia dell’Itria, seguita da un momento di agape fraterna. Domenica 8 sarà una giornata piena di eventi: in mattinata il giro in bicicletta per adulti e bambini, nel pomeriggio esposizione di auto da rally e d’epoca, e sfilata dei Tammurinari siciliani. Dal 9 all’11 giugno si terranno Messe e incontri di fraternità presso famiglie del quartiere. Giovedì 12 sarà dedicato alla tradizione siciliana, con l’esposizione dei carretti e i balli folkloristici del gruppo Fabaria Folk. Venerdì 13 giugno, in occasione della festa di Sant’Antonio da Padova, sono previste tre Messe nella Chiesa Madre. Sabato 14, oltre alla raccolta di sangue e alla banda musicale, ci sarà la Messa in piazza, la processione del simulacro della Madonna e i giochi d’artificio. Gran finale domenica 15 giugno con la premiazione delle eccellenze favaresi e il concerto dei “CORRadio Italia” in Piazza della Pace. Una festa per tutti, all’insegna della fede, della cultura e della condivisione.