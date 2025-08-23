A Favara un nuovo murales racconta il confronto tra generazioni

Sta prendendo forma in via Agrigento, sul muro di fronte all’Istituto “Andrea Camilleri” di Favara, un nuovo affresco che unisce arte e riflessione sociale. L’opera raffigura un ragazzo della Generazione Alpha con lo sguardo fisso sul cellulare, simbolo di un tempo in cui la tecnologia sembra aver preso il posto dei giochi tradizionali.



Accanto alla figura del giovane, il murales richiama alcuni dei passatempi che hanno segnato l’infanzia della Generazione X come, la campana, il nascondino, il salto della corda, l’elastico, le biglie e il gioco del fazzoletto. Un contrasto che diventa memoria visiva, capace di mettere a confronto due mondi diversi.



A realizzare l’opera è l’associazione Il Giardino degli Artisti, con il contributo di volontari guidati dalla docente Amelia Russello. Il progetto si inserisce nell’iniziativa “Colori…AMO la città”, avviata nella primavera del 2022 dal Comune di Favara in collaborazione con diverse associazioni locali. Già in passato l’iniziativa aveva trasformato i muri di Villa Ambrosini in tele a cielo aperto, con murales e affreschi divenuti vere opere d’arte.

