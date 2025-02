A Joppolo Giancaxio celebrati il talento e l’onore dei suoi protagonisti

In una serata ricca di emozioni e riconoscimenti, la comunità di Joppolo Giancaxio si è riunita per onorare due illustri concittadini: Pino Minio, reduce dall’avventura televisiva di Io Canto Senior, e il Dott. Vito Maggio, recentemente insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

L’evento, intitolato “Talento e Onore: Joppolo Giancaxio celebra i suoi protagonisti”, ha preso il via con i saluti ufficiali del sindaco Domenico Migliara, che ha espresso l’orgoglio della comunità per i successi dei due cittadini. La serata è stata presentata magistralmente da Miriam Di Rosa e Maria Portella.

A seguire, Pino Minio ha condiviso i momenti più significativi della sua esperienza nel programma, raccontando l’emozione di rappresentare la Sicilia su Canale 5. Il pubblico ha potuto rivivere alcune delle sue esibizioni più toccanti, tra cui You Are So Beautiful di Joe Cocker e il duetto con Lola Ponce in Up Where We Belong.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’intervento di Maria Portella, moglie di Pino, che ha offerto uno sguardo dietro le quinte dell’esperienza a Io Canto Senior. Un video ha poi mostrato la sorpresa organizzata per l’artista, culminata in un toccante duetto con Fausto Leali sulle note di Mi Manchi.

La celebrazione è proseguita con l’onorificenza al dott. Vito Maggio, accolto con calorosi applausi. Un video ha ripercorso i momenti salienti del conferimento del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Durante l’intervista, il dott. Maggio ha espresso la sua gratitudine, raccontando il percorso professionale che lo ha condotto a questo prestigioso riconoscimento e offrendo consigli alle nuove generazioni.

La serata si è conclusa con altre esibizioni di Pino Minio, che ha interpretato alcuni brani del suo repertorio, tra cui “Indaco” di Zucchero, “E m’innamorerai” di Gino Paoli, “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante e “Baila Morena” di Zucchero. Il pubblico, coinvolto attivamente, ha espresso grande entusiasmo e apprezzamento. Come gran finale, Pino ha regalato una toccante interpretazione di “My Way” di Frank Sinatra, lasciando un’impronta indelebile nei cuori dei presenti.

Dopo le esibizioni, il sindaco e la giunta comunale hanno consegnato a Pino Minio e al dott. Vito Maggio le targhe ricordo, rendendo omaggio al talento e all’onore dei due protagonisti. I festeggiamenti si sono conclusi con una grande torta e un’ampia selezione di delizie dolciarie, coronando così una serata indimenticabile.

L’evento ha rappresentato un importante momento di coesione per la comunità di Joppolo Giancaxio, celebrando due figure che hanno portato in alto il nome del paese e reso orgogliosa l’intera Sicilia.