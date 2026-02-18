A Ravanusa premiato il pastry chef Giovanni Mangione

Ieri, 16 febbraio, a Ravanusa si è svolta la cerimonia pubblica durante la quale la Rete dei Borghi GeniusLoci, guidata da Nino Sutera, ha ufficialmente assegnato al Comune la Denominazione Comunale (De.Co.), un riconoscimento che celebra e tutela la storia, le tradizioni e l’identità del territorio. La De.Co. ha riguardato due prodotti simbolo della comunità ravanusana: la Raviola di Ravanusa e il Totomè. L’audizione pubblica è stata organizzata dallo chef Leonardo Massaro, che insieme a Calogero La Mattina ha curato gran parte dell’organizzazione dell’evento, contribuendo alla riuscita di una giornata dedicata alla cultura gastronomica e alla memoria collettiva.

All’audizione ha partecipato anche il pastry chef Giovanni Mangione, tra i protagonisti della giornata. Figura di spicco della pasticceria siciliana, Mangione vanta numerosi premi e riconoscimenti sia a livello regionale che nazionale.

È inoltre noto come ideatore e coordinatore di importanti eventi gastronomici, durante i quali ha realizzato spettacolari max torte dal peso di 500–600 kg, vere e proprie opere d’arte dolciaria che testimoniano la sua creatività e la sua straordinaria competenza tecnica.

Per il suo contributo alla valorizzazione della pasticceria siciliana e per la sua presenza all’audizione pubblica dedicata alla De.Co., Giovanni Mangione è stato premiato dal Sindaco Salvatore Pitrola, che ne ha sottolineato l’impegno professionale e il ruolo di ambasciatore delle eccellenze gastronomiche dell’isola.

Durante la cerimonia, il pastry chef Mangione ha incontrato lo chef e regista Vincenzo La Cognata, presidente di Himera Movie APS, manifestando pieno sostegno al progetto culturale e sociale dell’associazione.

In questa occasione, Mangione ha scelto di iscriversi come volontario, venendo ufficialmente inserito nel Registro degli Artisti Himera Movie Aps

Il pastry chef ha inoltre annunciato che presto sarà docente di un corso inclusivo di pasticceria promosso da Himera Movie APS, contribuendo così alla diffusione della cultura gastronomica e alla formazione di nuovi talenti all’interno della comunità.