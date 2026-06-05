A REGGIO CALABRIA, L’ARMA DEI CARABINIERI CELEBRA IL 212° ANNUALE DELLA SUA FONDAZIONE

Nella mattina odierna , alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo , s i svolgerà per la prima volta a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà, la festa dell’Arma dei Carabinieri, giunta al 212° annuale della sua fondazione. L’evento sarà suggellato dalla partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, de l Ministro della Difesa, Guido Crosetto , de l Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano , nonchè di altre Autorità parlamentari, di governo , militari, civili e religiose , La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d ’ Oro al Valor Militare per l’eroica partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. La cerimonia avrà inizio alle ore 10:15, con l’ aviolancio della Sezione di Paracaduti smo Sportivo del 1° Reggimento Carabinieri P aracadutisti Tuscania, seguito dallo schieramento dei Reparti rappresentativi delle Organizzazioni dell’Arma: Mobile e Speciale, Addestrativa, Territoriale e Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare.

Nel corso della cerimonia, si svolgerà il giuramento di fedeltà alla Repubblica dei giovani del 144° Corso Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e la consegna degli Alamari. Prima della conclusione della mattinata, dopo lo sfilamento di motocicli e autoveicoli dell’Arma, è prevista la dimostrazione di un atto tattico: la simulazione di ship boarding su una nave, da parte del GIS, Gruppo Intervento Speciale. La cerimonia si concluderà quindi con gli onori alla Massima Autorità, a cura del Reparto d’Onore.