A Salina la nuova tappa della presentazione del libro dello storico Rosario Mangiameli

Mercoledì 30 luglio alle ore 20.00 presso Palazzo Marchetti a Malfa, Salina, un evento culturale per riflettere sul passato e sul presente della Sicilia e del mondo

SALINA (ME) – Continua il tour di presentazioni in Sicilia del nuovo libro dello storico catanese Rosario Mangiameli, già docente di Storia Contemporanea presso l’Università di Catania, che mercoledì 30 luglio alle ore 20.00 sarà ospite del Palazzo Marchetti a Malfa, nel cuore dell’isola di Salina, per presentare il suo ultimo lavoro:

“Guerra e desiderio di pace. La Sicilia nella crisi del 1943”.

L’evento, che rientra nell’ambito delle iniziative culturali promosse nell’arcipelago eoliano, vedrà la partecipazione del musicologo Riccardo Insolia, noto per l’organizzazione di importanti manifestazioni culturali, che affiancherà il Professore in un dialogo aperto con il pubblico.

Il volume di Mangiameli getta nuova luce su un periodo cruciale e spesso trascurato della storia siciliana: la crisi del 1943. Con rigore scientifico e sensibilità storica, l’autore analizza le profonde contraddizioni emerse in Sicilia durante il crollo del fascismo e l’invasione alleata, in un contesto segnato da carestia, bombardamenti, distruzione e morte. Una condizione estrema che alimentò nella popolazione un profondo rifiuto della guerra e un desiderio diffuso di pace, sentimenti che però – sottolinea lo storico – non si tradussero in una consapevole spinta politica, né si inserirono pienamente nel quadro della Resistenza che coinvolse il resto d’Italia.

Mangiameli invita a rileggere quella fase storica con sguardo critico, liberandola da retoriche e semplificazioni legate a miti di complotti, tradimenti e legami mafiosi, che troppo a lungo hanno oscurato la reale complessità degli eventi.

La presentazione si inserisce in un momento storico in cui il mondo è nuovamente attraversato da conflitti armati, dall’Europa dell’Est al Medio Oriente. Per questo il libro del professore Mangiameli rappresenta anche un’occasione di riflessione attuale sulla pace, sul ruolo delle società civili nei momenti di crisi e sulle lezioni che la storia può ancora offrire al presente.

L’ingresso all’evento è libero. Un appuntamento imperdibile per studiosi, appassionati di storia e per chiunque voglia approfondire una pagina fondamentale della memoria siciliana.