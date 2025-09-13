A Sciacca la terza edizione della Costa del Mito Golf Cup

Sabato 21 settembre 2025, sui campi del Rocco Forte Verdura Golf Resort di Sciacca, si svolgerà la terza edizione della “Costa del Mito” Golf Cup promossa dalla DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi.

L’iniziativa conferma la volontà del territorio di promuovere un modello di accoglienza di qualità, fondato su valori di tradizione e sostenibilità, che rappresentano l’essenza stessa dell’identità della Costa del Mito.

La manifestazione si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e turistico del territorio compreso fra Selinunte e Gela e che dal mare si irradia attraverso i Sicani sino al cuore incontaminato della Sicilia.

Il golf, disciplina che coniuga tecnica, stile e rispetto per l’ambiente, trova nel Verdura Resort una delle sue massime espressioni a livello mondiale. La struttura, apprezzata a livello internazionale, costituisce un punto di riferimento per appassionati e professionisti, nonché un luogo in cui l’esperienza sportiva si unisce alla bellezza naturale del paesaggio mediterraneo.

La “Costa del Mito” Golf Cup non è soltanto una competizione di alto profilo, ma anche un evento simbolo della sinergia tra sport e turismo, capace di rafforzare l’immagine della Sicilia come destinazione d’eccellenza nel panorama internazionale.

“Siamo orgogliosi della Costa del Mito Golf Cup, che quest’anno giunge alla sua terza edizione al Verdura Resort, autentica perla del nostro territorio – dichiara Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi -. Un sentito ringraziamento è dovuto a Sir Rocco Forte e a tutto il suo prezioso staff per l’attenzione costante verso la Sicilia e per la preziosa sinergia con la DMO, in armonia con la vocazione turistica e culturale della nostra terra”.

