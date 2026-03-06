A Sciacca tornano i Regionali di Aerobica: il palasport Roccazzella ospita l’élite siciliana

SCIACCA. L’aerobica agonistica torna a Sciacca dopo quindici anni. La Federazione affida alla Discobolo l’organizzazione del campionato regionale Silver e Gold: sabato 7 marzo al Palatenda Nino Roccazzella in gara i migliori atleti siciliani. E’ un riconoscimento importante che la Federazione ha assegnato all’ASD Discobolo, oggi punto di riferimento in Sicilia e società che vanta atleti inseriti nel giro della Nazionale Italiana. La manifestazione prenderà il via alle ore 15 e sarà riservata alle categorie Silver e Gold. In pedana scenderanno tre società: Discobolo Sciacca, Fitness 2000 Siracusa e Motyka Modica, per un totale di 70 atleti impegnati nelle diverse specialità. La gara è valevole per la qualificazione alla fase interregionale che si svolgerà il prossimo mese di aprile a Pomigliano d’Arco. Il presidente della Discobolo, Pippo Simone Vullo, sottolinea il valore dell’evento: «Per noi è sempre uno stimolo organizzare qualcosa e lo dimostra ormai da tempo l’Aerobic Competition che facciamo in estate. Promuovere l’aerobica ed essere punto di riferimento regionale ci porta sempre a dare il massimo». Sulla qualità tecnica della competizione interviene la tecnica federale Tiziana Maniscalco: «In gara ci saranno le atlete e gli atleti più forti in Sicilia. Sarà una competizione di alto livello, con sfide in tutte le categorie per conquistare l’accesso alla fase interregionale».