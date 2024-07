A Venezia il 24 luglio uno speciale omaggio ad Andrea Camilleri

“Camilleri, Montalbano & co” è lo speciale omaggio dedicato al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri che sarà presentato dopodomani, 24 luglio, a Caorle, Città Metropolitana di Venezia, dalle 21, in piazza Vescovado. L’iniziativa, che prevede momenti teatrali, proiezioni video e degustazioni di prodotti della tradizione gastronomica siciliana, è organizzata dall’Associazione Culturale “Sole e Tradizioni di Sicilia” di Mario Gaziano con il Distretto Turistico Valle dei Templi. Prosegue, dunque, l’opera di diffusione culturale nazionale e internazionale già espressa nel corso degli anni dall’Associazione attraverso la presentazione delle opere di Pirandello, Sciascia e ora Camilleri con iniziative che si sono svolte a Malta, Stoccolma, Oslo, Varsavia, in Slovenia, a Pechino, e in molte città italiane con la partecipazione e il gradimento di pubblico e istituzioni locali. L’evento di Caorle proporrà miti e personaggi, nonché la particolare lingua letteraria del grande Andrea Camilleri. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Castellana, Maria Fantauzzo e Gioacchino Logico. Sono in programma gli interventi del gruppo folk partner del progetto con Riccardo Cacicia, Letizia Sferrazza, Vittorio Lauricella e Gioacchino Marrella. Le collaborazioni artistiche vedranno coinvolti Giuseppe Adamo, Giuseppe Portannese e Vincenzo Portannese. Ancora una volta il Distretto Turistico Valle dei Templi sostiene iniziative che presentano la Cultura siciliana e agrigentina, in modo particolare, attraverso gli Autori più noti in campo letterario e nel teatro: il turismo culturale rappresenta una delle leve più significative di un vasto territorio che riscuote successo in tutto il mondo per la sua storia, il suo patrimonio e la meraviglia del paesaggio.