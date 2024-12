A Villaggio Mosé domenica apre lo “Scavolini Store”. A gestirlo due imprenditori favaresi, Davide e Giovanni Veneziano

“Scavolini”, l’azienda di Pesaro che da oltre 60 anni opera nel mercato italiano dei mobili da cucina e più recentemente impegnata nel settore dell’arredo bagno, approda ad Agrigento aprendo un punto vendita in via Cannatello 103 lungo la strada che dai semafori di Villaggio Mosè porta al mare delle Dune a San Leone. L’azienda marchigiana ha accettato la sfida di aprire lo “Scavolini Store” in una delle zone più a sud d’Italia su proposta di due giovani imprenditori favaresi, Davide e Giovanni Veneziano, con alle spalle una lunga esperienza nel settore del commercio dei mobili, assieme ad altri familiari. Un’altra scommessa da vincere dopo avere aperto a Favara un punto vendita della catena Trony, una delle insegne più conosciute del made in Italy nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica al consumo. L’inaugurazione del negozio, che occupa tutto il piano terra di uno stabile in viale Cannatello e facilmente individuabile grazie alle insegne che sovrastano le quattro entrate, avverrà nel tardo pomeriggio di domenica 15 dicembre alle ore 19.30.