“Abbi a cuore il tuo cuore” Oltre un centinaio i cittadini sottoposti a screening a metà mattina del primo giorno di campagna cardiovascolare

Prima giornata per la campagna dedicata alla prevenzione cardiovascolare “Abbi a cuore il tuo cuore”, promossa dall’unità operativa di Cardiologia, diretta da Giuseppe Caramanno, al San Giovanni di Dio. Intorno alle 11 di questa mattina, oltre un centinaio di persone si sono recate in piazza Cavour per sottoporsi allo screening cardiovascolare. Un’affluenza che Giuseppe Caramanno attribuisce al “bisogno di salute per il quale, talvolta, le istituzioni non offrono risposte concrete. Noi stiamo dando un piccolo contributo così che qualche cittadino considerato ad alto rischio, possa evitare in un futuro non prossimo le due malattie principali causa di morte: infarto e ictus”.



Screening cardiovascolare “mirato a riconoscere segni e fattori di rischio che possono essere dei campanelli d’allarme per le patologie cardiovascolari – afferma Salvatore Geraci, dirigente medico cardiologo interventista in Cardiologia al San Giovanni di Dio – Se le patologie sono già presenti, cerchiamo di indurre i pazienti a modificare i fattori di rischio o a fare esami di secondo livello per ridurre la possibilità che queste malattie si manifestino con conseguenze più gravi”. Tra i fattori di rischio per le patologie cardiovascolari si inseriscono: ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, fumo di sigaretta, obesità. I cardiologi saranno in piazza Cavour anche domani, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sottoporsi allo screening cardiovascolare è gratuito.

