Ad Agrigento il “XXXI Giro di Sicilia” –”XLI edizione La Sicilia dei Florio”

Venerdì 6 maggio la manifestazione d’Auto d’Epoca XXXI Giro di Sicilia –XLI edizione La Sicilia dei Florio” farà tappa nella splendida cornice del centro storico di Agrigento.

N el corso della giornata, in occasione della Manifestazione di Auto D’epoca “XXXI Giro di Sicilia” – “XLI La Sicilia dei Florio” saranno in vigore modifiche alla viabilità e alla circolazione nelle aree destinate allo svolgimento della Manifestazione:

Nella Piazza Vitt. Emanuele – nel parcheggio lato Prefettura dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno viene istituito il divieto di sosta con rimozione;

Nella Via Atenea – dalle ore 06.00 e fino a conclusione del completo passaggio delle auto d’epoca viene istituito il divieto di transito a tutti, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli automezzi delle Forze dell’Ordine;

Nella Via Atenea – quanti provengono da P.zza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle e la via Garibaldi devono transitare per la via Amendola, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli automezzi delle Forze dell’Ordine;

Nella Piazza Pirandello – viene istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno nel parcheggio antistante il Palazzo di Città e sul lato dx dal cv. 31 fino all’incrocio con Piazza Sinatra;

I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da Piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni saranno autorizzati al momento, per potere transitare a sinistra per Piazza Pirandello (lato panificio) e immettersi nelle suddette vie.