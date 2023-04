Aeroporto di Agrigento, Giovanna Iacono (PD): “Da anni cittadini presi in giro dalla politica”

“L’aeroporto di Agrigento è da anni un feticcio sventolato dalla politica, tutta, per tentare di prenotare qualche voto. Alla fine, mentre la gente veniva distratta con la promessa di un’opera che è costata alla collettività senza essere mai realizzata, questa provincia, la mia provincia, veniva defraudata di ogni possibilità di un sistema infrastrutturale degno di questo nome. Adesso si torna a parlare dell’aeroporto e c’è chi vorrebbe che si puntasse prima sulla viabilità e poi su tutto il resto. Credo che sia, in modo diverso, lo stesso metodo finora usato per arringare, e fregare, i cittadini. Io dico: dateci le strade e anche un aeroporto, ammesso che sia un progetto rispettoso del territorio e delle sue vocazioni.

Rispetto alle preoccupazioni di Schifani sulla sostenibilità economica del progetto mi sento di dire: caro presidente, sta a chi governa trovare le soluzioni. E dopo anni di dominio incontrastato del centrodestra in Sicilia, sarebbe anche il caso di farlo”. Lo dichiara in una nota la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono.