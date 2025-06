Aeroporto, finanziata la documentazione richiesta dal Mit. Pisano: “Avanti con i fatti”

A pochi giorni dall’incontro tra il deputato Calogero Pisano e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, arriva un segnale concreto: il Consiglio del Libero Consorzio ha approvato un finanziamento di 200 mila euro per completare la documentazione necessaria alla realizzazione dell’aeroporto nella Piana di Licata.

Un passaggio decisivo, che risponde alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e dà nuovo slancio all’iter progettuale. La somma stanziata permetterà di integrare e aggiornare lo studio di fattibilità richiesto da ENAC – indispensabile per l’inserimento dell’opera nel Piano Nazionale Aeroporti – con ulteriori approfondimenti tecnici, economici e ambientali.

Soddisfazione da parte del deputato agrigentino Calogero Pisano, che ha commentato: “Lo stanziamento di queste risorse, appena pochi giorni dopo il nostro incontro, dimostra che quando c’è volontà politica si può accelerare davvero. È un passaggio fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale e socio-economico del nostro territorio”.

Pisano ha poi aggiunto: “Il progetto dell’aeroporto è strategico. Serve determinazione, concretezza e sinergia tra i livelli istituzionali. Questo finanziamento è la prova che si sta andando nella giusta direzione”.

Il Libero Consorzio conferma così il proprio impegno su un’infrastruttura ritenuta strategica per Agrigento, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio e rilanciarne le potenzialità turistiche ed economiche. Un passo avanti concreto, che segue e dà seguito a un confronto politico-istituzionale mirato e tempestivo.