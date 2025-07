Aeroporto, si della Camera a OdG di Pisano: Governo valuterà inserimento nel PNA

La Camera dei Deputati ha approvato oggi – nell’ambito dei lavori riguardanti la conversione in legge del Decreto Infrastrutture – un Ordine del Giorno che impegna formalmente il Governo a valutare l’inserimento dell’aeroporto di Agrigento nel Piano Nazionale degli Aeroporti.

A farsi promotore dell’iniziativa è stato il deputato Calogero Pisano, da tempo in prima linea per colmare il vuoto infrastrutturale che penalizza il territorio agrigentino.​​

L’Ordine del Giorno approvato si innesta su un percorso parlamentare già avviato un paio di anni addietro, quando nel Decreto Legge Sud è stato inserito l’articolo 8-bis, di cui il parlamentare è stato il principale promotore, che reca esplicitamente la previsione per la realizzazione della struttura aeroportuale.

“L’approvazione del mio Ordine del Giorno da parte della Camera rappresenta un ulteriore passo concreto e autorevole verso la realizzazione di un’opera infrastrutturale che il nostro territorio attende da troppo tempo.

Ed è il segno tangibile di un lavoro che porto avanti con determinazione e coerenza.

Questo passaggio parlamentare rafforza ulteriormente il percorso già avviato con l’articolo 8-bis del Decreto Legge Sud, a riguardo del quale con orgoglio rivendico di essere stato il principale fautore e l’unico deputato agrigentino ad aver espresso voto favorevole.

Non mi fermerò. Continuerò a battermi, con lo stesso spirito di servizio che ha guidato fin dall’inizio questa battaglia”, questo è quanto afferma un soddisfatto Calogero Pisano. ​​ ​