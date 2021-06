Aggressione ad Aiello, Rizzo: “Barbaro episodio, segno che l’attività di Davide nel territorio dà fastidio”.

“La barbara e vile aggressione ad Aiello è il chiaro segnale che l’attività contro il malaffare di Davide ha lasciato il segno e dà fastidio. Sono certo che questo episodio non solo non arresterà la sua azione, ma moltiplicherà i suoi sforzi e la sua attività di denuncia. A Davide un grande abbraccio e la mia piena solidarietà”.

Lo afferma il presidente della Commissione Difesa della Camera, il deputato 5 stelle Gianluca Rizzo, in relazione all’aggressione subita ieri a Casteldaccia dal parlamentare 5 stelle a Montecitorio, Davide Aiello.