Aggressione nella casa circondariale di Caltagirone, Rizzo e Saitta: (M5S) “Occorre mettere un punto a questa deriva pericolosa”

“Una situazione sempre più critica quella che si vive nella Casa Circondariale di Caltagirone. Le continue notizie di stampa non lasciano dubbi sulla necessità di un intervento chiarificatore tra sindacati di polizia penitenziaria e amministrazione della Giustizia, per definire al meglio come superare la difficile situazione e mettere un punto a questa pericolosa deriva”.

Cosi il deputato calatino del M5S Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa alla Camera dei deputati, nel commentare l’ennesima aggressione subita dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio presso la struttura carceraria di contrada Noce.

Preoccupazione esprime anche il deputato M5S a Montecitorio Eugenio Saitta. “Notizie del genere non possono certo lasciare tranquilli. Informerò della vicenda la ministra della Giustizia Cartabia”.