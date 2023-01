Agricoltura: un sistema di sensori e algoritmi permette di ottimizzare l’irrigazione

L’agricoltura 4.0 esiste anche in Sicilia e arriva da Malta attraverso un sistema di monitoraggio e controllo delle colture che permettono un intervento rapido per ottimizzare la produttività dei raccolti.

Si tratta di IRRIGOPTIMAL, un sistema di sensori collegati al suolo e all’impianto di distribuzione e irrigazione che permette di calcolare attraverso algoritmi di intelligenza artificiale l’esatto fabbisogno di acqua delle piante, che UNICOOP Sicilia ha provato a sperimentare in alcuni agrumeti di Mineo (CT) nel corso della primavera e dell’estate 2022, tra le più secche degli ultimi anni. Il report dei dati verrà presentato venerdì 20 gennaio a Grammichele (CT).

Saranno presenti l’ on. Luca Sammartino, Assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, il Dott. Gerardo Diana, Presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP,l’ Arch. Michele Germanà, Direttore GAL KALAT, il Dott. G. Maurizio Ialuna, Presidente GAL KALAT e l’ Ing. Alessio Bucaioni, CEO della società WES TRADE.

L’evento sarà introdotto dal dott. Felice Coppolino, Presidente UN.I.COOP Sicilia e sarà moderato dalla dott.ssa Eleonora Contarino , Presidente UN.I.COOP. Catania.

L’appuntamento è per Venerdì 20 Gennaio 2023 ore 10.00 -12.30. Presso “Agriturismo Valle dei Margi”, C.da Margi – 95042 Grammichele (CT)