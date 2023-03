Agrigento. 75° Mandorlo in Fiore: colori e musica per celebrare il ritorno della kermesse dopo tre anni di assenza

Agrigento, la prima domenica del 75° Mandorlo in Fiore celebra il ritorno della kermesse dopo tre anni di assenza a causa della pandemia. Stamattina, la città siciliana si è risvegliata tra le note delle bande musicali e i colori dei costumi tradizionali dei partecipanti.

In Piazza Pirandello si sono radunati i gruppi partecipanti, provenienti non solo da diverse paesi stranieri, ma anche quelli regionali. Dopo il raduno, la parata ha attraversato l’animata via Atenea per poi spostarsi a Porta di Ponte, dove è stata data ufficialmente l’avvio alla kermesse. La folla ha accompagnato i ballerini lungo il percorso, applaudendo le performance e godendo della bellezza del panorama.

Oltre ai gruppi internazionali, presenti alla manifestazione anche quelli regionali e i piccoli performer del 20° Festival internazionale “I bambini del mondo” provenienti da Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia, che hanno fatto apprezzare al pubblico la loro bravura e il loro talento.

Ad aprire la sfilata è stato il Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini”, che ha fatto risuonare le note di alcune delle più famose melodie della tradizione musicale siciliana. Il Mandorlo in Fiore, kermesse di grande importanza culturale e turistica per la città di Agrigento, sarà aperto al pubblico fino al prossimo 12 marzo. In questo modo, Agrigento torna a essere il luogo di incontro tra culture e tradizioni diverse, un vera e propria mescolanza di diverse tradizioni, usanze, colori e suoni che affascina e coinvolge ogni anno migliaia di visitatori.