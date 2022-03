Agrigento, 8 marzo all’insegna della solidarietà: Daniela Catalano (FdI) incontra due giovani ucraine scappate dalla guerra

Momenti di intesa emozione si sono vissuti, ieri 8 marzo, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, ad Agrigento, dove la coordinatrice cittadina del partito, Daniela Catalano, ha accolto due giovani donne, entrambi di nome Anastasia, ed una bambina provenienti dall’Ucraina, nel corso di un incontro, fortemente voluto dalla stessa Catalano, e dal commissario provinciale Calogero Pisano, per onorare la giornata internazionale della donna.



Di fronte ad una sala gremita, le due profughe di guerra hanno raccontato le atrocità viste e vissute, generando tanta commozione tra gli agrigentini presenti che hanno manifestato grande affetto e disponibilità.

“Con questo incontro abbiamo voluto testimoniare la nostra solidarietà a tutte le donne ucraine e la speranza che, al più presto, questo assurdo conflitto finisca – afferma Daniela Catalano – in guerra non esistono ne vinti e ne vincitori, ma solo dolore e sofferenza, per questo faremo di tutto per aiutare il popolo ucraino”.

Durante l’evento, la coordinatrice di Fratelli d’Italia ha consegnato, a ciascuna delle due ragazze, un mazzo di fiori ed un piccolo tempio della Concordia e la poetessa, e dirigente del partito, Daniela Ilardi, ha dedicato loro due sue splendide poesie.