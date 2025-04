AGRIGENTO: 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA

Venerdì 25 aprile 2025, alle ore 10:00, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, presso il Monumento ai Caduti di “Villa Bonfiglio” in Agrigento, si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) nonché delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. I momenti solenni della celebrazione saranno impreziositi dagli interventi musicali della Banda comunale di Siculiana e degli studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, accompagnati, per l’esecuzione dell’Inno di Mameli, dal coro dell’Istituto Comprensivo “Esseneto” del Capoluogo. Questi ultimi, unitamente agli studenti dell’Istituto Professionale “Nicolò Gallo” di Agrigento, leggeranno alcune toccanti testimonianze storiche sulla ricorrenza, tratte dai documenti dell’Archivio di Stato di Agrigento – Fondo Distretto Militare di Girgenti. In questo 25 aprile, stante la proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, l’evento istituzionale subirà una modifica rispetto al programma originariamente previsto. Pertanto, nel rispetto della circostanza specifica, la cerimonia assumerà un tono rispettoso e sobrio, motivo per cui al termine della cerimonia militare, le esecuzioni artistiche del Coro Polifonico “Sergio Alletto” e degli studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” verranno limitate a due brani, nel totale rispetto della giornata di lutto.