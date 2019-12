Agrigento. Domenica 22 dicembre presso l’ospedale S. Giovanni di Dio, “A Natale fatevi un regalo: Donate” promosso dall’associazione Donatorinati Onlus

L’Associazione Donatorinati ONLUS, aggregazione che ha tra le sue finalità di maggior rilievo quella di promuovere ed organizzare la donazione del sangue, in collaborazione con l’AIM (associazioni per l’Italia nel mondo), organizzano l’evento“A Natale fatevi un regalo: DONATE”. L’evento avrà luogo il 22 dicembre 2019 presso i locali dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento. C’è tanto impegno, dedizione ed entusiasmo nell’ascoltare le parole del Presidente dell’Associazione Donatorinati Maurizio Dell’Arte e del Segretario Provinciale dell’AIM Fabrizio Crapanzano, il cui unico scopo è quello di suscitare nei cittadini quel sentimento di solidarietà a essere presenti e a donare in occasione delle festività

natalizie. “Per la ricorrenza del Santo Natale abitualmente si donano dei regali, noi abbiamo deciso di promuovere- scrivono Dell’Arte e Crapanzano- la donazione di qualcosa di più prezioso: SANGUE, SPERANZA E VITA, dimostrando con i fatti la vera generosità d’animo. Si invita, pertanto, la cittadinanza ad accorrere numerosi, perché donare è vita ed arricchimento personale”.